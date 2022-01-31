Последнее обновление: 31.01.2022 10:07

Северная Корея испытала ракету Hwasong-12 – впервые за последние пять лет

Северная Корея подтвердила, что запустила "баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12", впервые с 2017 она опробовала оружие такой мощности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Сеульские военные (Южная Корея) заявили, что зафиксировали запуск баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, это седьмое испытание Пхеньяном оружия в январе.

Северная Корея никогда раньше не проводила испытание такого количества ракет в течение месяца.

"Испытательный выстрел баллистической ракеты средней и большой дальности Hwasong-12 типа "земля-земля" был произведен в воскресенье", - сообщило официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Испытание "подтвердило точность, безопасность и эффективность работы находящейся на производстве системы оружия типа Hwasong-12", - добавили в KCNA.

KCNA сообщила, что испытание проводилось с использованием "системы запуска с высоким углом", чтобы обеспечить безопасность соседних стран, и что "в боеголовке была установлена камера, которая делала фотографии из космоса".

Южная Корея заявила в воскресенье, что Северная Корея, похоже, соблюдает "подобную модель", как в 2017 году, предупреждая, что Пхеньян вскоре может возобновить ядерные и межконтинентальные ракетные испытания.

В последний раз Пхеньян опробовал ракету Hwasong-12 средней дальности в 2017 году.

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