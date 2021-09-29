Последнее обновление: 29.09.2021 12:11

КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что новая ракета была одной из «пяти наиболее важных» новых систем вооружений в пятилетнем плане военного развития страны.

КНДР назвала новую ракету «стратегическим оружием», что обычно означает, что она обладает ядерным потенциалом, сообщает ВВС.

Последний запуск стал третьим ракетным испытанием в стране в этом месяце.

Отмечается, что гиперзвуковые ракеты намного быстрее и маневреннее обычных, что затрудняет их перехват системами противоракетной обороны.

Ранее во вторник комитет начальников штабов Южной Кореи заявлял о пуске Северной Кореей в сторону Японского моря неопознанной ракеты.

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