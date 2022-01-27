В мире число заражений коронавирусом превысило 363,51 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 363519246 (+3958001 сутки) по данным Worldometer на 11:39 27 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5646942 (+11265) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 70062630 (+1018480) человек, из них 95954 (-6) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 287809674 (+2928156) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 74176403 (+533313) случаями заражения, Индия – 40371500 (+286384), Бразилия – 24553950 (+219878), Франция – 17730556 (+428008) и Великобритания – 16149319 (+102292). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 533313, Франция – 428008, Индия – 286384, Бразилия – 219384, Германия – 188759. Беларусь (1897) – на 91 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 898680, Бразилия – 624507, Индия – 491729, Россия – 328105 и Мексика – 303776. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3143, Россия – 657, Бразилия – 606, Индия – 575, Мексика – 475. Беларусь – на 54 (+16) месте.

В Беларуси официально подтверждены 732104 случая заражения коронавирусом и 5976 смертей.