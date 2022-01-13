Израиль начинает вакцинацию грудных младенцев

В Израиле готовятся к вакцинации от коронавируса детей младше пяти лет, начиная с 6-месячного возраста.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон заявил, что вакцинация детей с 6-месячного возраста может начаться уже в апреле.

"В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я считаю, что к апрелю это будет расширено для любого возраста старше шести месяцев“,-подчеркнул он.

«Дети часто болеют намного меньше, чем взрослые, но у них может быть PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, следствие COVID-19) и длительный COVID, поэтому важны вакцины, и для детей до пяти лет будут вакцины», - сказал в свою очередь советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович.

По его словам “омикрон” гораздо более заразен среди детей, особенно в сравнении с первичной формой вируса. Поэтому Израиль в будущем планирует внести вакцинацию от коронавируса в график вакцинации для детей.