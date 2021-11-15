Последнее обновление: 15.11.2021 10:31

Израиль разрешил применение вакцины BioNTech/Pfizer для детей

Вакцина против коронавируса производства BioNTech/Pfizer разрешена для иммунизации детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет в Израиле.

Соответствующее решение приняло в воскресенье, 14 ноября, министерство здравоохранения страны. Ранее разрешение на вакцинацию от коронавируса распространялось только на детей в возрасте от 12 лет и взрослых.

Члены консультируемой министерством здравоохранения группы экспертов, которых цитирует израильское издание Haaretz, практически единогласно пришли к выводу, что "преимущества вакцины намного перевешивают ее риски". Комиссия также подавляющим большинством голосов рекомендовала вакцинировать даже тех детей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, передает DW.

По данным телеканала "Кешет-12", ампулы с вакциной BioNTech/Pfizer в "детской дозировке" должны прибыть в Израиль до 18 ноября. что позволит немедленно начать кампанию вакцинации детей младшего возраста.

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