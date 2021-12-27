Президент Польши заявил, что наложил вето на спорный закон о СМИ

Президент Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что он наложил вето на спорный законопроект о СМИ, поскольку разделяет некоторые беспокойство поляков относительно свободы слова и что подписание закона ухудшит отношения с ключевым союзником Варшавы, Соединенными Штатами.

Проект закона, неожиданно прошедший через парламент в этом месяце, ужесточил бы правила в отношении иностранной собственности на медиа, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Я считаю, что в целом ограничивать возможность владения акциями или акциями медиа-компаний разумно, когда речь идет об иностранном капитале... Я разделяю мнение, что это нужно ввести в Польше, но на будущее, - сказал Дуда. - Законопроект и изменения к нему касаются субъектов, которые уже присутствуют на рынке... Есть также вопросы плюрализма СМИ, свободы слова. Принимая свое решение, я серьезно учел этот элемент".

Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) уже давно заявляла, что иностранные медиа-группы имеют слишком большую власть в стране и искажают общественные дебаты.

Критики утверждают, что действия правительства против иностранных медиа-групп являются частью все более авторитарной повестки дня, из-за которой Варшава вступает в ссору с Европейским Союзом.

Дуду избрали при поддержке правящих националистов, но его решение наложить вето на закон может ухудшить его отношения с партией. Однако это может помочь Варшаве избежать ссоры с Соединенными Штатами во время обострения напряженности в Восточной Европе.