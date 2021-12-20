Последнее обновление: 20.12.2021 10:12

В Польше прошли протесты против нового закона о телерадиовещании

Десятки тысяч человек в Польши вышли на акции протеста против принятого Сеймом спорного закона о телерадиовещании.

В воскресенье, 19 декабря, в Варшаве демонстранты собрались перед президентским дворцом. Протесты также прошли в Гданьске, Щецине, Познани, Кракове и многих других городах. От организаторов и полиции не поступали данные о точном числе участников, передает DW.

Польский Сейм 17 декабря принял законопроект, который внесла правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС). Для вступления в силу документ должен подписать президент Анджей Дуда. Ранее он скептически высказывался по поводу законотворческой инициативы.

Документ вызвал, в числе прочего, критику в США. Госдепартамент в Вашингтоне заявил, что "глубоко обеспокоен" положениями, которые "могут подорвать свободу мнений, ослабить свободу СМИ и поколебать доверие иностранных инвесторов". США призвали Дуду защитить гарантированные Конституцией основные права и свободы.

Законопроект предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от компаний, имеющих головной офис за пределами этой зоны. Отныне им могут принадлежать не более 49 процентов акций в польских медиа.

ЗиС уже контролирует Польское общественное телевидение (Telewizja Polska) и большую часть региональной прессы. За время нахождения консерваторов у власти Польша опустилась на 46 позиций в ежегодном рейтинге "Индекс свободы прессы".

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