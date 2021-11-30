В Австрии предложили сажать в тюрьму за отказ от вакцинации

В Австрии появился первый проект законодательства по обязательной вакцинации, которую хотят ввести с февраля.

Согласно проекту, жители страны, которые не выполняют требования о вакцинации, будут наказываться штрафом до 7200 евро и даже тюремным заключением, пишет УНН со ссылкой на Die Presse и Exxpress.

"С февраля 2022 года в Австрии будет применяться общая вакцинация против COVID-19. Законопроект был объявлен на неделе 6 декабря. Однако уже есть первый черновой вариант закона о защите вакцинацией от COVID-19 ("Covid-19-Impfschutzgesetz")... Следовательно, требование о вакцинации должно распространяться на людей, которые проживают или имеют постоянное место жительства в Австрии. Согласно рабочему документу, должны быть исключения для тех, кто не может быть вакцинирован без угрозы для жизни или здоровья, и, по крайней мере, частично для беременных женщин и несовершеннолетних в возрасте до двенадцати лет", - сообщило накануне Die Presse.

Проект закона о защите вакцинацией от COVID-19 предлагает, чтобы любой, кто отказывается от вакцинации, несмотря на то, что его дважды вызывали, должен заплатить огромный штраф.

"И это запланированная процедура: каждому человеку, не явившемуся на прием для вакцинации, направляет (запрос - ред.) соответствующий районный административный орган. Второй запрос поступит через четыре недели. Любой, кто после этого не прошел вакцинацию, должен либо заплатить штраф в размере 3600 евро, либо быть заключен в тюрьму на четыре недели в качестве альтернативы. Штраф в размере 7200 евро неизбежен, если кто-то уже был дважды наказан за нарушение обязательства по вакцинации или если "административное правонарушение создало серьезную опасность для жизни или здоровья человека". В качестве альтернативы это означало бы тюремное заключение сроком на восемь недель - и это в стране, где тюрьмы уже переполнены", - пишет Exxpress.

Беременные, тяжелобольные и несовершеннолетние в возрасте до двенадцати лет освобождены от этого правила. Проще говоря: требование о вакцинации будет распространяться и на несовершеннолетних. Издание подчеркнуло, что документ - это только проект. Поэтому изменения все еще возможны.

В понедельник вечером правительство само высказалось - и дистанцировалось от сообщений.

"Проект по вакцинации, который был распространен в средствах массовой информации сегодня днем, не является проектом федерального правительства. Упомянутые в нем моменты являются одними из основных открытых вопросов, которые станут частью обсуждений с экспертами и оппозицией", - сказали в федеральной канцелярии.

Власти Австрии 19 ноября объявили, что Австрия станет первой страной Западной Европы, которая возобновляет локдаун для борьбы с новой волной коронавируса. Также с февраля страна потребует вакцинации от всего населения.