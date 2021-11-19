Австрия вводит общенациональный локдаун

Учитывая резкое увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, правительство Австрии вводит с 22 ноября общенациональный локдаун, который распространиться на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших.

Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг.

Он назвал локдаун очень тяжелым шагом. Его результаты планируется оценить через 10 дней, при этом ожидается, что локдаун продлится не более 20 дней. Как указал Шалленберг, не позднее 13 декабря для вакцинированных и вылечившихся от коронавируса ограничительные меры будут отменены и в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане, передает DW.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной. "Мы не хотим пятой волны, нам не нужна шестая и седьмая волны, вирус не уйдет, а останется", - сказал канцлер.