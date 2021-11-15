Австрия ввела локдаун для непривитых

В Австрии вводится жесткий локдаун для непривитых жителей страны, который вступил в силу в ночь на 15 ноября.

Об этом заявил на пресс-конференции в Вене в воскресенье, 14 ноября, федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг.

Сославшись на резко растущие показатели новых заражений, он заявил, что дальнейшее выжидание было бы неразумным. "Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем", - заметил глава австрийского правительства, передает DW.

По словам консервативного политика, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным. Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случае крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.

Между тем в Германии внесли Австрию в список регионов с высоким эпидемиологическим риском. С 14 ноября возвращающиеся из этой страны обязаны соблюдать карантин с возможностью прервать его через пять дней после отрицательного теста. Данное правило не распространяется на привитых и переболевших ковидом.

С 8 ноября в Австрии уже действуют значительно более строгие антикоронавирусные ограничения. Доступ во многие общественные места, включая заведения общепита, спортивные заведения, парикмахерские или на мероприятия с участием более 25 человек, открыт лишь для привитых и переболевших (2G). Для допуска на рабочее место по-прежнему достаточно антигенного экспресс-теста, правило 3G для сотрудников было введено в начале ноября.

На переходный четырехнедельный период в качестве исключения из правила 2G допускается справка о первой из двух прививок вместе с негативным ПЦР-тестом. Так называемый "зеленый паспорт" будет действителен лишь в течение 9 месяцев со дня второй прививки, чтобы побудить людей к ревакцинации. В Австрии на данный момент полностью привито от коронавируса около 65 процентов населения.