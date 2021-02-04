Последнее обновление: 04.02.2021 13:56

Канцлер Австрии призвал регулятора ЕС "не табуировать" вакцину из Китая и России

Европейское агентство по лекарственным препаратам должно, “отбросив политические пристрастия”, проверить вакцины от нового коронавируса из Китая и России, если производители этих препаратов подадут соответствующую заявку.

Такое мнение выразил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц, передает УНН.

“При допуске вакцин не должно быть геополитических табу. EMA, конечно, должно проверить допуск китайских вакцин или российской вакцины, если они подадут заявку”, — написал Курц в Twitter.

По его словам, в борьбе с пандемией важна любая дополнительная вакцина, которая будет эффективной и зарегистрированной. “Только вместе на основе международного сотрудничества мы сможем победить эту пандемию”, — добавил канцлер.

2 февраля в австрийском Минздраве на вопрос российских журналистов о возможности применения “Спутник V” в случае регистрации в ЕС сообщили, что Австрия пока что смогла покрыть собственные потребности в вакцине, но готова изучить возможность использования дополнительных препаратов в рамках австрийской стратегии вакцинации, если такие будут зарегистрированы в Евросоюзе.

В этот день медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата составила — 91,6%. Антитела к коронавирусу после вакцинации “Спутником V” обнаружены у 98% добровольцев. Вслед за этим председатель Австрийской партии свободы и бывший министр транспорта Австрии Норберт Хофер заявил, что Австрии по примеру Венгрии необходимо вступить в контакт с Россией для закупки вакцины “Спутник V” и включить препарат в свой план вакцинации.



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