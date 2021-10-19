НАТО начала секретные учения на случай ядерной войны

Вооруженные силы Германии и 13 других стран НАТО начали в понедельник, 18 октября, ежегодные учения по защите территории альянса с помощью ядерного оружия.

Как указали в Организации Североатлантического договора, в маневрах под названием Steadfast Noon задействованы десятки самолетов, включая оснащенные ядерным оружием истребители, обычные боевые самолеты, а также заправщики и разведчики.

По официальным данным, учения в этом году проходят в воздушном пространстве над южной территорией альянса. Это означает, что в рамках маневров может быть отработано применение американских ядерных бомб типа B61, которые, согласно неподтвержденным данным, хранятся на военной авиабазе Геди на севере Италии.

При этом точное местоположение и другие детали учений в НАТО не раскрывают. По оценке полетных данных, которую провел датский эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, в понедельник на аэродроме Геди приземлился немецкий боевой самолет Tornado, передает DW.

По сообщениям военных экспертов, во время маневров "Стойкий полдень" будет, помимо прочего, отработана транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям. Однако тренировочные полеты будут выполняться без бомб.

"С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение", - говорится в распространенном ранее пресс-релизе НАТО. Одновременно в организации подчеркнули, что после окончания холодной войны количество ядерного оружия на европейской территории было резко сокращено.

Ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнеры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. По официально неподтвержденным данным, американское атомное оружие размещено в том числе в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в немецком Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров объявил, что постоянное представительство РФ при НАТО приостановит работу с начала ноября. Так в России решили ответить на решение Североатлантического альянса об отзыве с 1 ноября текущего года аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, мотивированное тем, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.

В настоящее время эксперты оценивают угрозу ядерной войны как значительно более высокую по сравнению с тремя прошедшими десятилетиями. Причина - выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Поводом для прекращения действия соглашения стала разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации Североатлантического альянса), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.