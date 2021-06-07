Последнее обновление: 07.06.2021 15:24

На Балтике начались крупные учения НАТО Baltops

Категории: НАТО Учения

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались крупные военные учения НАТО Baltops, проходящие в этом году в 50-й раз.

В маневрах участвуют около 4 тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов, сообщил центр информации ВМС Германии в Киле. Помимо 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии, передает DW.

Маневры начались у берегов Дании, затем место проведения будет переноситься дальше на восток. Впервые в их программу внесена отработка оборонных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию. Учения будут продолжаться до 18 июня.

Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.

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