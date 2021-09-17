Еврокомиссия анализирует ситуацию с ростом цен на газ

Европейская комиссия осуществляет мониторинг ситуации с резким ростом цен на газ в последнее время, рассматривает это как комплексную проблему и готовит предложения для ее решения, в частности, в контексте предстоящей сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом в Брюсселе в ходе брифинга заявила представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, отвечая на вопрос журналистов, не считает ли Еврокомиссия резкий рост цен на газ в Европе результатом давления, которое Газпром оказывает на европейский рынок перед запуском газопровода «Северный поток-2».

«В том, что касается цен на энергетику - безусловно, Еврокомиссия осведомлена и проводит мониторинг этой ситуации в странах-членах. Мы видим различные факторы этого процесса. Во время пандемии на протяжении прошлого года цены на электроэнергию снижались, поэтому мы ожидали их некоторое повышение впоследствии. Но сейчас, как мы это видим, высокие цены являются результатом комбинации нескольких факторов, в частности, они вызваны существенным ростом глобального спроса на газ для экономического восстановления, а также тем, что стоимость газа сейчас выше, чем в прошлом году», - сказала представитель Еврокомиссии.

Касаясь «Северного потока-2», Лунела напомнила, что Еврокомиссия не считает этот проект отвечающим общим европейским интересам, и задача Еврокомиссии относительно этого проекта всегда состояла в том, чтобы, когда этот трубопровод будет построен, он использовался прозрачно и недискриминационно, с надлежащим уровнем регуляторного надзора и в соответствии с европейским законодательством.

«Мы сейчас на стадии, когда «Северный поток - 2» должен подать заявку на сертификацию немецкому регулятору, до того, как он сможет начать какие-либо операции... В свою очередь немецкий регулятор должен предоставить Еврокомиссии проект собственного сертификационного решения, с запросом о мнении Еврокомиссии по этому поводу, как это предусмотрено Газовой директивой. Когда Еврокомиссия получит такое обращение, у нас будет два месяца, чтобы отреагировать, хотя этот срок может быть продлен. Такова процедура», - сообщила представитель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что вопрос цен на газ и так называемой «энергетической бедности» европейцев относится к исключительному вниманию Еврокомиссии, которая сейчас проводит анализ ситуации и разрабатывает предложения для решения проблемы. При этом представитель ЕК выразила убеждение, что реализация Зеленого курса ЕС станет одним из путей для уменьшения «энергетических» счетов, которые платят граждане ЕС.

«Сейчас мы видим этот скачок цен, но мы также должны помнить: возобновляемая энергетика, возобновляемые источники вырабатывают энергию по самым низким ценам, и цена на энергию из этих источников остается стабильной. С нашей точки зрения, это дополнительный элемент, чтобы подталкивать к более быстрой зеленой трансформации», - подчеркнула Лунела.

Она также сообщила, что сейчас стратегические запасы газа в странах-членах перед началом зимнего периода находятся на уровне 71 процента. Это отличается от данных статистики по меньшей мере десяти прошлых лет, когда объем запасов газа в странах-членах в это время года составлял 92 процента.

На протяжении нескольких недель подряд на европейском энергетическом рынке происходит резкий рост цены на природный газ, для некоторых стран биржевая цена «голубого топлива» превысила $1000 за 1000 кубометров. Эти процессы усложнили для европейских операторов рынка процесс создания запасов газа для прохождения зимнего периода.