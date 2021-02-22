Оператор "Северного потока 2" подал заявку на строительство газопровода в водах ФРГ

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG направил в Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) запрос на срочную выдачу разрешения на строительство газопровода в территориальных водах ФРГ.

В BSH в воскресенье подтвердили получение заявки. В пресс-службе ведомства сказали, что рассматривают заявление, но не назвали сроки принятия решения, сообщает Die Welt.

Между тем представитель Nord Stream 2 AG заявил, что заявка была подана еще в декабре с учетом требований экологов.

Ранее немецкие природоохранные организации опротестовали продление разрешения на строительство "Северного потока 2", выданное немецким регулятором 15 января. Тогда в дополнение к уже имевшемуся разрешению на строительство газопровода для кораблей с якорным позиционированием, действовавшему с мая по сентябрь, разрешение также было выдано на строительные работы с сентября по май. Из-за жалобы экологов новое разрешение пока не имеет силы.