Немецкие экологи подали новый иск против Nord Stream-2

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) подал новый иск против проекта газопровода «Северный поток 2». Об этом организация сообщает на своем сайте.

Иск против разрешения на строительство газопровода, выданного Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH), подан 3 мая. Он касается еще не завершенного участка в эксклюзивной экономической зоне Германии.

Этому иску предшествовала процедура опровержения, которая началась в 2018 году и последний раз была расширена в марте 2021 года после утверждения второй поправки. BSH отклонила это возражение 1 апреля 2021 года.

«Вот почему сейчас существует только один способ действий по ограничению ущерба Балтийскому морю: из-за поданной жалобы строительные работы на немецком участке не могут проводиться», - объяснили экологи.

Благодаря предыдущей процедуре опровержения противники газопровода достигли того, что строительство не могло происходить в заповеднике для птиц во время особо чувствительного зимнего отдыха. «Но «Северный поток-2» также непосредственно уничтожает места обитания живых организмов на морском дне, в районе размером больше 16 футбольных полей, общая же площадь влияния более чем в десять раз больше», - заявляет президент NABU Йорг-Андреас Крюгер. Он отмечает, что вмешательства в экосистемы прежде всего должны быть возмещены компенсационными мерами. Крюгер напоминает, что Федеральное агентство охраны природы требовало, например, восстановить поврежденные рифы и спрашивает, почему в таком случае «Северному потоку 2» предоставляется возможность «откупиться» деньгами. Это никоим образом не поможет критическому состоянию Балтийского моря, подчеркивает президент экологической организации. Кроме того, замечает он, все более актуальным становится вопрос, нужен ли вообще этот трубопровод. «Этот проект является динозавром с использованием инфраструктуры ископаемого топлива, и, по мнению Немецкого института экономических исследований, например, грозит энергетическому переходу», - заявляет Крюгер.

После того как в январе 2018 года регулятор в Штральзунде разрешил строительство газопровода, NABU подало иск в ответственный Высший административный суд в Грайфсвальде уже в марте того же года. Строительство началось в мае 2018 года.

Как сообщалось, трубопровод должен транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря, минуя пять морских заповедников. Против этого политического проекта активно выступают Украина и ряд стран ЕС, а также США, которые своими санкциями в декабре 2019 года смогли приостановить строительство и не допустить его завершения. С того времени Россия пытается достроить газопровод самостоятельно, в настоящее время построены уже 95%.