В Китае закрыли доступ к соцсети Clubhouse

Власти в Китае закрыли доступ к американской соцсети с функцией аудиочата Clubhouse, которая могла использоваться для обхода цензуры.

Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила организация GreatFire.org, которая ведет мониторинг блокировок веб-сайтов в КНР.

Как отмечает агентство Reuters, к сети в последнее время в массовом порядке присоединялись пользователи из материкового Китая, обсуждавшие ситуацию с "лагерями перевоспитания" в Синьцзяне, где содержатся, в частности, уйгуры. Кроме того, предметом обсуждения становились судьба движения за независимость Тайваня, а также Закон о национальной безопасности Гонконга, вступивший в силу 1 июля 2020 года.

Некоторые из пользователей, которые пытались открыть приложение, увидели на экране надпись, что безопасное соединение с сервером установить не удалось, передает DW.

Приложение Clubhouse было запущено в системе iOS в апреле 2020 года. Получить доступ к нему можно только по приглашению. По данным на январь 2021 года оно привлекло более 2 млн активных на еженедельной основе пользователей. Разработка позволяла присоединяться к чатам и выходить из них, а также слушать, как разговаривают другие пользователи. При этом содержание бесед не сохранялось онлайн, доступ к ним невозможно было получить извне.

В феврале в Clubhouse провел трансляцию основатель Tesla Inc. Илон Маск - после этого популярность соцсети резко возросла.