Twitter ограничил китайским дипломатам доступ к аккаунту посольства в США

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт китайского посольства в США из-за оскорбительного поста про уйгуров.

На странице посольства говорилось, что благодаря политике китайских властей уйгурские женщины перестали быть «машинами для производства детей». Twitter скрыл пост спустя 24 часа, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Согласно правилам соцсети, посольство не сможет ничего публиковать в своем аккаунте, пока само не удалит недопустимое сообщение. На момент публикации новости доступ к странице дипмиссии был открыт, но последние посты датировались 9 января.

«Мы приняли меры по этому твиту из-за нарушения наших правил против дегуманизации», — пояснил представитель Twitter. В соцсети запрещена «дегуманизация группы людей на основе их религии, касты, возраста, инвалидности, серьезного заболевания, национального происхождения, расы или этнической принадлежности».

Уйгуры в Китае являются национальным меньшинством. Они населяют Синьцзян-Уйгурский автономный регион КНР и в основном исповедуют ислам. В ООН в 2018 году заявили, что китайские власти загоняют нацменьшинства, в том числе уйгуров, в лагеря. Член комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл утверждал, что в лагерях в обстановке секретности содержались более 3 млн этнических уйгуров.