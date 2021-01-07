«Великий позор» «банановой республики» под названием США

Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением, посвященным событиям на Капитолийском холме в Вашингтоне.

По его словам, штурм здания конгресса, совершенный при подстрекательстве действующего президента Трампа, войдет в историю США как момент «великого позора».

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент великого позора и стыда для нашей нации», — написал Обама в обращении, опубликованном в Twitter, передает РБК.

Экс-президент США отметил, что не считает вместе с тем произошедшее чем-то неожиданным. «Последние два месяца политическая партия [республиканцев] и союзные ей медиа слишком часто не желали говорить слушателям и читателям правду — о том, что это не были спорные выборы и что избранный президент Байден будет инаугурирован 20 января», — констатировал он. Ту картину, которую описывали своим читателям близкие к республиканцам медиа, Обама назвал «фэнтезийным нарративом» и далекой от реальности картинкой.

По мнению Обамы, республиканцы в сложившихся условиях должны сами сделать первый шаг и «потушить разгорающееся пламя». Он поддержал тех сторонников республиканской партии, которые выступили против политики Трампа.

Помимо Обамы с осуждением произошедшего в Вашингтоне выступили и несколько других экс-президентов США. Билл Клинтон заявил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был одновременно и атакой на всю страну и Конституцию. «Эта атака была вызвана более чем четырехлетней ядовитой политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга», — считает Клинтон. Он потребовал «завершить мирную передачу власти, предписанную Конституцией».

Экс-президент США Джордж Буш-младший сравнил протест и последующий штурм здания Конгресса сторонниками Дональда Трампа с тем, что происходит в банановых республиках.

«Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах», — написал Буш.

По словам Буша, штурм Капитолия повредил репутации США в мире. Он заявил, что те, кто участвовал в нем, были обмануты ложными надеждами. «Наша страна важнее, чем текущая политическая обстановка», — сказал Буш.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также осудил протесты в Вашингтоне против результатов президентских выборов.

«США всегда выступали за демократию во всем мире, поэтому очень важно, чтобы транзит власти в этой стране прошел мирно и законно», — сказал Джонсон. Джонсон назвал акции протеста «сценами позора».