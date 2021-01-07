Республиканцы в Сенате США не смогли оспорить итоги выборов

Попытка представителей Республиканской партии в Конгрессе США оспорить результаты президентских выборов в двух штатах провалилась. В ночь на четверг, 7 января, Сенат проголосовал против пересмотра результатов президентских выборов в Пенсильвании. За признание итогов выборов в этом штате легитимными высказались 92 сенатора, против - 7.

Несколькими часами ранее в верхней палате американского парламента по инициативе республиканского сенатора Теда Круза и нескольких поддержавших его конгрессменов также прошло голосование по вопросу легитимности победы демократов в Аризоне. При этом за признание результатов выборов в этом штате окончательными было отдано 93 голоса, против – 6, передает DW.

Ожидается, что в Палате представителей, где демократы имеют большинство, голосование по этому вопросу окончится с аналогичным результатом. Для успешного опротестования результатов выборов необходимо, чтобы эту инициативу поддержали обе палаты американского парламента.

По мнению лидера демократов в Сенате Митча МакКоннелла, дальнейших голосований на тему признания законности результатов выборов в отдельных штатах 7 января в верхней палате Конгресса проходить не будет.