Авиакомпании проверяют топливные системы Boeing после крушения самолета в Индии

Власти Индии обязали авиакомпании проверить переключатели подачи топлива на нескольких моделях самолетов Boeing. Об этом сообщает Reuters.

Аналогичные рекомендации перевозчикам дали власти Южной Кореи и некоторых других стран.

Усиленные проверки начались после публикации отчета о крушении Boeing 787 авиакомпании Air India 12 июня. Вероятной причиной катастрофы стало прекращение подачи топлива в двигателе.

Самолет Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился через 30 секунд после взлета. Воздушное судно, на борту которого находились 242 человека, упало на здание медицинского колледжа. Погибли более 270 человек, включая находившихся в общежитии студентов. Один пассажир самолета выжил.