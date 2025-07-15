Спутниковый Wi-Fi от Starlink заработает еще в одной тысяче самолетов

SpaceX достигла нового рубежа в расширении доступа Starlink в небо.

Компания сообщила, что система спутникового интернета теперь доступна на тысяче самолетов.

«Десятки миллионов пассажиров теперь имеют доступ к высокоскоростному интернету с низкой задержкой от выхода к выходу на посадку», - говорится в сообщении.

SpaceX достигла этого рубежа после того, как Qatar Airways объявила о завершении установки системы спутникового интернета на 54 самолетах Boeing 777, которые оснащены бесплатным Wi-Fi для всех пассажиров. Процесс занял всего девять месяцев, хотя изначально планировали два года. Вскоре интернет появится и на ее Airbus A350.

Другие авиакомпании — Hawaiian Airlines, JSX и United Airlines — также начали устанавливать Starlink. По данным компании Ookla, скорость Wi-Fi у Hawaiian и Qatar превышает 100 мегабит в секунду — это лучший результат среди авиаперевозчиков.

У United Airlines возникли проблемы: на некоторых самолетах Embraer E175 наблюдались помехи в работе Wi-Fi. Сейчас ведутся работы по устранению неполадок. Несмотря на трудности, United планирует завершить установку Starlink на все свои региональные лайнеры с двумя классами обслуживания до конца года.

В целом SpaceX уже заключила контракты на установку Starlink еще на 2 тысячи самолетов.

В январе 2025 года сообщалось, что американская авиакомпания United Airlines планирует до конца 2025 года оборудовать Wi-Fi от Starlink весь свой авиафлот, который насчитывает почти 1 тысячу лайнеров.