Рыночная капитализация биткоина достигла $2,4 трлн. Этот показатель превысил ВВП стран вроде Канады ($2,2 трлн) и Бразилии ($2,1 трлн).

Совокупная стоимость всего крипторынка оценивается в $3,8 трлн, что сопоставимо с ВВП Великобритании.

Рост позволил первой криптовалюте обойти по капитализации технологического гиганта Amazon ($2,3 трлн) и серебро ($2,2 трлн).

Среди миллиардеров мира биткоин по капитализации превосходит состояние Илона Маска ($404 млрд), Ларри Эллисона ($274 млрд) и Марка Цукерберга ($247 млрд) вместе взятых.

Крупнейшим держателем биткоина остается его создатель Сатоши Накомото с 1,096 млн BTC на сумму $134,3 млрд. Это делает его одним из богатейших людей планеты.

Первая криптовалюта постепенно становится глобальным активом наравне с золотом и акциями технологических гигантов. Чтобы превзойти золото по капитализации ($22 трлн), биткоин должен превысить $1 млн за монету.

С начала 2025 года драгметалл и первая криптовалюта стали самыми прибыльными активами. Их доходность составила 28% и 26% соответственно.

Ранее золото и биткоин никогда не занимали две верхние строчки рейтинга по доходности в рамках одного календарного года. Это первый подобный случай в истории наблюдений.