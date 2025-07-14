Последнее обновление: 14.07.2025 09:41

Биткойн вновь обновил исторический максимум

Биткойн продолжает дорожать и обновил исторический максимум на фоне эскалации противостояния США и Европейского союза в сфере внешней торговли.

В понедельник утром биткойн подорожал на 2,4% до $122 тыс. За последние пять сессий курс криптовалюты повысился на 13,2%.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС. Об этом он сообщил в двух посланиях, направленных в субботу.

"С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", - написал он.

При этом Трамп не исключил возможности продолжения переговоров.

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