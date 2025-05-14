США под угрозой санкций предостерегают компании во всем мире от использования чипов Huawei

Администрация Дональда Трампа предупредила компании во всем мире, что использование чипов ИИ от Huawei может повлечь уголовную ответственность за нарушение экспортного контроля США. Об этом сообщает газета Financial Times.

Министерство торговли США обнародовало разъяснение, согласно которому процессоры Huawei Ascend подпадают под экспортные ограничения, поскольку почти наверняка содержат американские технологии или были созданы с их использованием.

Бюро промышленности и безопасности (BIS), которое контролирует экспортные правила, во вторник заявило об ужесточении подхода к иностранным чипам ИИ, в частности обнародовав разъяснение, что использование чипов Huawei Ascend где-либо в мире является нарушением экспортного контроля США.

Люди, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что речь идет не о введении новых правил, а об уточнении: использование чипов Huawei, скорее всего, нарушает действующие ограничения, согласно которым для передачи американских технологий китайской компании нужна труднодоступная лицензия.

"Это не новое ограничение, а публичное подтверждение уже существующего толкования: даже простое использование кем угодно где угодно в мире интегральной схемы, разработанной Huawei, может считаться нарушением правил экспортного контроля", - пояснил Кевин Вулф, опытный юрист по экспортному контролю компании Akin Gump.

Бюро отметило, что три модели чипов - Huawei Ascend 910B, 910C и 910D - подпадают под регулирование, поскольку, скорее всего, были спроектированы с использованием американского программного обеспечения или изготовлены на оборудовании, созданном на основе американских технологий.

Это разъяснение появилось на фоне растущего беспокойства США относительно быстрых темпов, с которыми Huawei развивает передовые чипы и другое оборудование для искусственного интеллекта.

Huawei уже поставляет на китайский рынок "кластеры" ИИ-чипов, которые, по ее словам, превосходят аналогичную продукцию американского лидера Nvidia по ключевым характеристикам - таким как вычислительная мощность и объем памяти.