ВТО ухудшила прогноз для мировой торговли в 2025 году

Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%.

Как говорится в отчете организации, выходящем дважды в год, прогноз основан на ситуации с внешнеторговыми пошлинами по состоянию на 14 апреля. По мнению аналитиков ВТО, эта ситуация может ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет на 1,5%.

В сфере торговли услугами ожидается рост на 4%, что примерно на 1 процентный пункт хуже, чем предполагалось ранее. Отдельный прогноз ВТО для торговли услугами был опубликован впервые.

Мировая торговля товарами может вернуться к росту на 2,5% в 2026 году, считают эксперты организации.

Прогноз для роста глобального ВВП на 2025 год составляет 2,2%, на 2026 год - 2,4%.

По мнению аналитиков ВТО, прогноз для мировой торговли характеризуется существенными рисками, в особенности это касается рисков вступления в силу "зеркальных тарифов" США, действие которых было приостановлено на 90 дней.

Объем экспорта в Северной Америке, как ожидается, упадет на 12,6% в 2025 году, тогда как импорт сократится на 9,6%. В Азии прогнозируется умеренный рост обоих показателей, на 1,6%. В Европе, по оценке экспертов ВТО, экспорт увеличится на 1%, импорт - на 1,9%.

"Ухудшение внешнеторговых отношений между США и Китаем может спровоцировать перенаправление торговых потоков, что вызывает опасения по поводу усилившейся конкуренции со стороны Китая для третьих стран", - говорится в сообщении ВТО.

Аналитики организации прогнозируют, что Китай нарастит экспорт во все регионы мира, за исключением Северной Америки, на 4-9% в текущем году.