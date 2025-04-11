YouTube запустил ИИ-сервис для создания музыки к видео

Видеохостинг YouTube запускает новую функцию с применением искусственного интеллекта для создания фоновой музыки и ее добавления в ролики.
Постепенное развертывание сервиса началось среди пользователей библиотеки Creator Music. Площадка призвана облегчить создателям поиск аудиодорожек для своих видеороликов.
У получивших доступ к новому решению людей появилась кнопка Music Assistant. С помощью инструмента можно задать промпт с деталями будущей композиции и воспользоваться подсказками.
После генерации трека его можно загрузить в свое видео. Музыка бесплатна для использования, что исключает проблемы с авторскими правами.
В сентябре 2024 года YouTube анонсировал интеграцию ИИ-модели для генерации видео от DeepMind — Veo — в сервис для коротких роликов Shorts.
Ранее хостинг начал тестирование функции для проведения мозговых штурмов идей, названий и миниатюр для видеороликов.