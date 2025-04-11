ВМС Эстонии задержали танкер из "теневого флота" России

Утром в пятницу, 11 апреля, Эстония задержала нефтяной танкер Kiwala – это судно из российского "теневого флота", занимающегося экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк.

По его словам, задержание не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре.

Эстония начала готовиться к операции в четверг вечером, а сама операция началась в три часа ночи. В операции был задействован вертолет.

В 4:19 танкер Kiwala вошел в воды Эстонии. Согласно данным MarineTraffic, сейчас судно находится к востоку от острова Аэгна, рядом с ним два военных корабля, пишут эстонские СМИ.

Судно было под санкциями в связи с предыдущей деятельностью в Европейском Союзе и направлялось в российскую Усть-Лугу.

На танкере находится 24 человека. По данным эстонских властей, капитан судна – гражданин Китая, он сотрудничает со следствием.

По информации украинского портала WarSanctions, это судно из российского теневого флота, занимающееся экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Согласно данным портала, владельцы и управляющие судном регулярно менялись, чтобы избежать прямых связей с Россией и скрыть настоящих выгодополучателей.

В последнее время судно ходило под флагом Джибути.

Напомним, в конце марта Германия заменила экипаж на нефтяном танкере Eventin из российского "теневого флота", который задержала в середине марта, и взяла под свой контроль судно, включая его груз.

В марте в ЕС заявили, что работа над новым, 17-м по счету, пакетом санкций против России продолжается.

По словам европейского депутата, приоритетными направлениями, которые могут быть включены в новый пакет санкций, являются дальнейшие меры против так называемого российского "теневого флота", а также ограничение транзитных путей для РФ через Балтийское море.