Свыше 15 стран направили Вашингтону предложения по вопросу пошлин

Свыше 15 государств направили Вашингтону предложения, нацеленные на то, чтобы избежать повышенных пошлин. Об этом сообщил в четверг директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт в эфире телеканала Fox News.

"Мы уже получили конкретные предложения от более 15 стран", - сказал Хассетт.

По его словам, администрация изучит эти предложения и решит, достаточно ли они хороши, чтобы передавать их на рассмотрение президента США Дональда Трампа.

Между тем он отметил, что количество стран, которые изъявили желание вести переговоры по вопросу пошлин, гораздо выше числа государств, уже выступивших с конкретными предложениями.

При этом Хассетт уже в эфире телеканала CNBC сказал, что минимальный размер ответных пошлин, действующих в отношении более 75 стран, вряд ли опустится ниже 10%.

"Если президент согласится опустить размер пошлин ниже 10%, то это будет только ради какой-то невообразимой сделки", - полагает он.

По его мнению, 90-дневной паузы в реализации решения об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран будет достаточно для достижения договоренностей.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.