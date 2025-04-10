WordPress запустила чат-бот для создания сайтов

Платформа WordPress представила новый ИИ-конструктор сайтов, позволяющий создавать веб-ресурсы с нуля с помощью простых текстовых запросов.

Инструмент доступен бесплатно. Он ориентирован на предпринимателей, фрилансеров, блогеров и других людей, которым необходимо профессиональное онлайн-присутствие.

ИИ-конструктор не способен создавать продвинутые сайты для магазинов электронной коммерции или другие решения со сложными интеграциями. В таких случаях необходимы навыки разработки и дизайна.

Для создания сайта пользователь взаимодействует с чат-ботом в разговорном стиле.

Для начала необходимо ввести запрос, в котором кратко изложена идея проекта — например: «создайте сайт для кофейни». Рекомендуется быть максимально конкретным: указать название проекта, его суть и планируемый тип контента.

После процедуры настройки пользователь регистрируется или заходит в свой аккаунт WordPress и наблюдает за созданием сайта. Затем можно общаться с чат-ботом для внесения изменений.

ИИ-конструктор предоставляет 30 бесплатных подсказок, после этого необходимо выбрать тарифный план хостинга. Он потребуется для выпуска готового ресурса в открытый доступ.