Последнее обновление: 06.04.2025 14:46

Специалисты Великобритании и США провели испытания двигателя для гиперзвуковых ракет

Специалисты США и Британии успешно испытали в Исследовательском центре Лэнгли (штат Виргиния, США) двигатель для гиперзвуковых ракет. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Великобритании.

"Исследования ставят целью получить к 2030 году прототип технологии гиперзвукового оружия в рамках программы британского Минобороны", - информирует ведомство.

По данным Минобороны, тесты шли шесть недель, исследователи собирали данные наблюдений в режиме реального времени с целью дальнейшего совершенствования модели двигателя, в том числе увеличения его реактивной тяги.

В испытаниях участвовали Лаборатория оборонной науки и технологий Британии, Научно-исследовательская лаборатория ВВС США, компания Gas Dynamics.

Минобороны напоминает также в пресс-релизе об участии Лондона в разработке гиперзвукового оружия в рамках оборонного партнерства AUKUS (США, Британия, Австралия).



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