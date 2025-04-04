В Сирии могут появиться две турецкие военные базы

Анкара и новые власти Сирии достигли предварительной договоренности о создании двух турецких военных баз в этой арабской стране. Об этом пишут израильские СМИ.

Одна из баз разместится на авиабазе Тияс (Т4) близ Пальмиры в центральной части Сирии, другая - на военном аэродроме Менаг в 13 км от границы с Турцией.

По данным арабских СМИ, Турция уже начала перевод под свой контроль авиабазы Т4, на объекте ведутся строительные работы, и в дальнейшем Анкара намерена развернуть там системы противовоздушной обороны. Арабские источники не исключают, что Турция может перебросить на базу Тияс и приобретенные у России системы противовоздушной обороны С-400.

В ночь на 3 апреля израильская авиация нанесла массированные удары по Т4 и ряду других авиабаз в Сирии. По данным израильских СМИ, эти атаки были призваны послать Турции сигнал о недопустимости усиления ее военного присутствия в Сирии.