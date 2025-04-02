Последнее обновление: 02.04.2025 17:49

Глава МАГАТЭ хочет баллотироваться на должность генсека ООН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси хочет баллотироваться на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом он рассказал во время выступления в Аргентинском совете по международным отношениям (CARI).

"Процесс выбора преемника Гутерреша еще не начался, это процесс, который начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет сделан соответствующий призыв к кандидатам", – отметил Гросси, которого цитирует аргентинская газета La Nación.

По его словам, он рассматривает этот вопрос очень серьезно.

"Очевидно, что, будучи аргентинцем, аргентинским дипломатом в отпуске, поскольку как генеральный директор МАГАТЭ у меня нет другого гражданства, кроме гражданства МАГАТЭ, для моей страны было бы честью представить меня в качестве кандидата, но этот вопрос решает президент страны", – подчеркнул Гросси.



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