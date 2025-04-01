Цены на золото обновили рекорд накануне анонсированного Трампом "дня освобождения"

Во вторник, 1 апреля, цены на золотую снова достигли рекорда из-за опасений инвесторов, что тарифы президента США Дональда Трампа могут подпитать инфляционное давление и препятствовать экономическому росту. Об этом пишет Reuters.

Спотовые цены на золото выросли на 0,6% и составили $3143,05 за унцию после достижения рекордного максимума в $3148,88 в начале сессии. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,6% – до $3169,50.

В предыдущей сессии слитки зафиксировали сильнейший квартал с 1986 года, что явилось одним из наиболее значительных подъемов в истории драгоценного металла.

Трамп, рассматривающий тарифы как способ защиты отечественной экономики от недобросовестной глобальной конкуренции, пообещал обнародовать в среду, 2 апреля, массовый тарифный план. Это событие он назвал "днем освобождения". Взаимные тарифы, которые он должен объявить, будут включать в себя все страны.

Рынки также внимательно следят за автомобильными тарифами, которые начнут действовать 3 апреля.

Спотовое серебро подешевело на 0,1% до $34,04 за унцию, платина подешевела на 0,1% до $991,41, а палладий прибавил 0,8% и составил $989,19.