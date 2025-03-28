США изъяли предназначенные для ХАМАС криптовалюты на $200 тыс.

Министерство юстиции США пресекло схему финансирования террористической группировки ХАМАС, изъяв примерно $201 400 в криптовалютах.

По данным правоохранителей, отслеженный адрес использовался для отмывания более $1,5 млн в цифровых активах с октября 2024 года.

Прокуроры отметили, что группировка использовала постоянно меняющийся набор из как минимум 17 кошельков для получения пожертвований от последователей. В данном случае удалось перехватить около $89 900 на одном из аккаунтов и примерно $111 500 на трех других. Счета были зарегистрированы на имена проживающих в Турции палестинцев.

«ХАМАС несет ответственность за гибель многих граждан США и Израиля, и мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении правовые инструменты, чтобы остановить их кампанию террора и убийств», - заявил прокурор Эдвард Мартин.

Он заверил в решимости ведомства перекрыть поток средств группировки и «найти каждый цент», предназначенный для поддержки деятельности ХАМАС.

Ранее Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют для контроля за незаконными потоками.