Goldman Sachs прогнозирует рост цены золота к концу года до $3300 за унцию

Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз стоимости золота на конец текущего года до $3300 за унцию, отметив более высокий, чем ожидалось, спрос на драгметалл со стороны центробанков, а также устойчивый приток средств в обеспеченные золотом ETF.

Февральский прогноз Goldman предполагал подъем цены золота до $3100 за унцию к концу этого года.

Спрос со стороны центробанков в текущем году может составить порядка 70 тонн в месяц, а не 50 тонн, как предполагалось ранее, говорится в обзоре аналитиков.

"Центробанки, особенно в emerging markets, увеличили закупки золота примерно в пять раз с 2022 года вслед за заморозкой российских резервов, - говорится в обзоре Goldman. - Мы расцениваем это как структурный сдвиг в подходе к управлению резервами и не ожидаем изменения ситуации в ближайшем будущем".

Цена драгметалла увеличилась на 15% с начала 2025 года. В марте она впервые превысила отметку в $3000 за унцию на фоне роста спроса на активы "тихой гавани" в условиях неопределенности, вызванной политикой президента США Дональда Трампа как во внешней торговле, так и в сфере международной политики.

Апрельские фьючерсы на золото днем в четверг подорожали на 1,2% до $3057,5 за унцию.