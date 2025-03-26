Спецслужбы США считают Китай главной военной и киберугрозой

Китай остается серьезной военной и киберугрозой для Соединенных Штатов. Об этом говорится в отчете спецслужб США о ежегодной оценке угроз.

Отмечается, что Китай может наносить удары по США обычным оружием, скомпрометировать американскую инфраструктуру с помощью кибератак, нацеливаться на объекты в космосе, пишет Reuters.

В докладе также отмечается, что Китай стремится к 2030 году вытеснить США с позиции ведущей страны в области искусственного интеллекта.

«Россия, наряду с Ираном, Северной Кореей и Китаем, стремится бросить вызов Соединенным Штатам с помощью целенаправленных кампаний, чтобы получить преимущество, и война Москвы в Украине дала много уроков для обращения с западным оружием и разведкой перед лицом широкомасштабной войны», - говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что Народно-освободительная армия Китая, вероятно, планирует использовать большие языковые модели ИИ для создания фейковых новостей, имитации личностей и создания сетей для атак.

«Китайские военные развертывают передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, современные подводные лодки, более мощные возможности космической и кибервойны, а также более крупный арсенал ядерного оружия», - заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Она назвала Пекин «самым способным стратегическим конкурентом Вашингтона».

Между тем пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США уже давно «раздувают» китайскую угрозу в качестве предлога для сохранения американской военной гегемонии.