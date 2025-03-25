Цены на нефть эталонных марок повышаются днем во вторник на опасениях относительно предложений, возросших после сообщений о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:40 составляет $73,45 за баррель, что на $0,45 выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,43 до $69,54 за баррель.