Последнее обновление: 24.03.2025 18:06

Коалиция дронов выделяет €20 млн на закупку для Украины разведывательных БпЛА

Страны-партнеры Коалиции дронов выделили €20 млн на закупку тактических разведывательных БпЛА (ISR) для Сил обороны Украины, которые будут доставлены в течение трех месяцев. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, благодаря им военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений, что важно для успешных боевых действий.

Коалицию дронов сформировали в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Эту идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы. Сейчас в ней насчитывается 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.



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