Хуситы заявили об атаке на авианосец США в Красном море

Радикальная исламистская военизированная группировка хуситов в Йемене провела воздушную атаку на военные корабли США в Красном море, в частности, на авианосец USS Harry S. Truman. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на представителя военного крыла хуситов Яхья Сариа.

Для атаки были использованы 18 ракет и беспилотник, уверяют хуситы. Были ли удары по судам успешными, не говорится. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские самолеты сбили 11 беспилотников, а ракета взорвалась в воздухе и упала в территориальных водах Йемена.

Предполагаемые удары стали ответом на обстрелы позиций группировки, которые США начали в ночь на 16 марта. Подконтрольный хуситам Минздрав заявил, что погибли как минимум 53 человека, включая пять женщин и двух детей. Белый дом утверждает, что был убит ряд высокопоставленных членов группировки.

Хуситы пригрозили США не только ответными атаками на военные корабли, но и нападениями на американские коммерческие суда.