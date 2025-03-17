Великобритания готова разместить своих миротворцев в Украине на долгие годы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов разместить британских военных в качестве миротворцев в Украине на неограниченный срок, сообщает The Times.

"Премьер-министр готов взять на себя бессрочное обязательство размещать британские войска "столько, сколько потребуется" вместе с западными союзниками в попытке сохранить мир", - пишет издание.

Отмечается, что руководители оборонных ведомств из "коалиции желающих" встретятся в четверг в Лондоне, чтобы обсудить "в деталях", где должны быть развернуты миротворческие силы.

По данным издания, около шести стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы направить на Украину до 30 тыс. военнослужащих.

Другие государства готовы помочь вооружением и материально-техническим обеспечением.

Ранее сообщалось, что лидеры стран, присоединившихся к организованной Великобританией виртуальной встрече по Украине, выразили готовность оказывать давление на РФ, чтобы добиться от нее 30-дневного перемирия с Киевом без предварительных условий.

Стармер отметил: участники договорились, что позже в марте военачальники обсудят "планы насчет того, как наши армии могут помочь Украине обеспечивать свою безопасность в будущем".