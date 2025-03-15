Китай начал угрожать компании, которая продает США порты Панамского канала

Акции гонконгской компании CK Hutchison упали более чем на 6% после того, как Китай раскритиковал продажу его портов в Панамском канале и заявил, что компании следует "хорошо подумать" перед заключением сделки на 22,8 млрд долларов с американской инвестиционной компанией BlackRock. Об этом пишет агентство Financial Times.

Жесткая критическая статья, в которой США обвиняются в давлении на сделку "подлыми методами", впервые появилась в гонконгском издании Ta Kung Pao, поддерживаемом Пекином, и была переиздана главным китайским органом по делам Гонконга в четверг поздно вечером.

"Критики считают, что это беспринципный, льстивый и меркантильный шаг, продающий собственное достоинство ради личной выгоды, и действие, игнорирующее национальные интересы... [что] предает и продает всех китайцев", - говорится в статье.

В ней также утверждается, что США ограничат китайское судоходство и торговлю, а CK Hutchison должна "хорошо подумать" о том, "на чьей стороне она стоит и какую позицию занимает".

Падение акций в пятницу отразило беспокойство относительно того, будет ли сделка завершена после того, как ее одобрила администрация Трампа. Однако это может быть "чрезмерной реакцией", отметил старший аналитик Morningstar Дэн Бейкер.

"Поскольку компания все еще имеет активы в Китае, если китайские власти недовольны этой продажей, инвесторы могут опасаться возможных последствий для ее бизнеса в КНР", - сказал он.

На материковый Китай и Гонконг в 2023 году приходилось почти 14% доходов CK Hutchison, тогда как на Великобританию и Европу - около 50%.