В Ираке ликвидировали лидера террористической организации ИГИЛ

США 15 марта ликвидировали лидера Исламского государства (ИГИЛ) в Ираке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, бойцы США "неустанно выслеживали" свою цель и вместе с лидером иракской группировки международной террористической организации был убит еще один ее член.

"Его жалкая жизнь была прервана вместе с другим членом ИГИЛ в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством. Мир через силу", – написал Трамп.

Как отмечает The Times of India, речь идет об Абдулле Маки Муслеха аль-Рифаи, который также известен как Абу Хадиджа.

Ранее совместную операцию с США и силами курдов подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани.

Отмечается, что ликвидированный лидер ИГИЛ был из числа "самых смертоносных" террористов, которые действовали в Ираке и по всему миру. Он занимал видное положение в структуре террористической организации и ранее даже считался потенциальным претендентом на пост мирового лидера ИГИЛ – "халифа".

"Его устранение нанесло существенный урон деятельности ИГИЛ в этом районе", – утверждает The Times of India.