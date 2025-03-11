Швейцария теряет рынок оружия из-за запрета на перепродажу в Украину

Швейцария из-за законов о нейтралитете запретила реэкспорт своего оружия в Украину, и теперь ее оборонная промышленность терпит убытки, поскольку некоторые европейские страны отказываются покупать швейцарское оружие из-за этих ограничений.

Экспорт оружия из Швейцарии снизился уже второй год, сообщает Reuters.

В 2023 году экспорт оружия, боеприпасов и связанных материалов из Швейцарии обвалился на 27%, в 2024-м – еще на 5%, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономике (SECO).

Представитель отраслевой ассоциации Swissmem Маттиас Цоллер пожаловался, что законы о нейтралитете Швейцарии ограничивают компании в подписании выгодных контрактов. Германия, крупнейший покупатель швейцарского оружия, исключила швейцарские компании из некоторых закупок, а Дания и Нидерланды прекратили заказы.

"В Европе наблюдается значительный рост расходов на оборону, а Швейцария останется в стороне. Это катастрофа не только для промышленности, но и для обороноспособности страны", - сказал Цоллер.

Согласно законам о нейтралитете и закону о военных материалах, оружие не может быть отправлено непосредственно в страны, вовлеченные в вооруженный конфликт, реэкспорт ранее проданного оружия также запрещен. Это, например, помешало передаче зенитных боеприпасов из Германии в Украину.

Швейцарское правительство сейчас рассматривает возможность ослабления ограничений "в чрезвычайных обстоятельствах", а также ограничения правила реэкспорта до пяти лет после поставки.

Ассоциация Swissmem считает эти предложения недостаточными для поддержки отрасли, зависящей от экспорта.