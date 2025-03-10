У берегов Англии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно

У берегов Англии в Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, британская береговая охрана проводит спасательную операцию. Об этом сообщает The Guardian.

К месту инцидента в Северном море было направлено несколько спасательных шлюпок, а также вертолет береговой охраны.

Также в помощь прибыли суда с противопожарным оборудованием. По неофициальной информации, после столкновения нефтяной танкер вспыхнул.

"Королевская береговая охрана сейчас координирует действия по сообщению о столкновении танкера с грузовым судном у побережья Восточного Йоркшира", – заявил представитель Береговой охраны Великобритании.

По данным журналистов, инцидент произошел с участием заякорившегося американского танкера MV Stena Immaculate. Официально об этом не сообщалось.