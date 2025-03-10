Украина второй год подряд возглавила рейтинг крупнейших импортеров оружия в мире

Украина стала крупнейшим в мире импортером основных вооружений в период 2020-2024 годов, увеличив импорт почти в 100 раз по сравнению с 2015-19 годами, в то время как экспорт России упал на 64%. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Так, в 2020-24 годах 8,8% мирового импорта вооружений пришлось на Украину. Большая часть основных поставок пришлась на США (45%), Германию (12%) и Польшу (11%). Всего после полномасштабного вторжения РФ оружие в Украину отправили не менее 35 государств.

Аналитики SIPRI также подчеркивают большое значение поставок американского оружия для европейских стран-членов НАТО – по их мнению, это реакция на угрозы со стороны России. Согласно исследованию, 64% импорта вооружений за отчетный период приходилось на Соединенные Штаты.

В целом импорт вооружений европейскими членами НАТО увеличился более чем в два раза (на 105%) по сравнению с предыдущими пятью годами.

Впервые за два десятилетия наибольшая доля американского экспорта вооружений пришлась на Европу (35%), а не на Ближний Восток (33%).

Экспорт вооружений США в целом вырос до 43% – в 2020-24 годах страна поставляла основные вооружения в 107 государств. За ней следуют Франция как второй по величине экспортер оружия (9,6%, 65 государств), Германия (5,6%), Италия 4,8%. На долю Китая приходится 5,9%, но, несмотря на усилия страны по увеличению экспорта вооружений, многие крупные импортеры не покупают китайское оружие по политическим причинам.

В отличие от США, экспорт вооружений из России резко сократился (-64%) и составляет 7,8%. Спад начался еще до вторжения в Украину: в 2020 и 2021 годах объемы экспорта были намного ниже, чем в любой год за предыдущие два десятилетия.

Эксперты SIPRI пишут, что два важнейших направления торговли оружием для России уже ослабли: Индия все больше отдает предпочтение другим поставщикам, а Китай получает больше оружия от собственной быстро развивающейся военной промышленности. В 2020-24 годах Российская Федерация поставила основные виды вооружений в 33 страны. Две трети российского экспорта вооружений приходится на Индию (38%), Китай (17%) и Казахстан (11%).