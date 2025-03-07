Мировой рынок устройств в сфере безопасности вырос в IV квартале на 1,5%

Глобальный рынок технических средств в сфере безопасности вырос на 1,5% в IV квартале 2024 года и достиг $5,1 млрд, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Поставки таких устройств повысились на 2,7% в годовом выражении, до 1,2 млн единиц.

"Аппаратные средства безопасности остаются краеугольным камнем стратегий кибербезопасности, обеспечивая специализированную и эффективную защиту от постоянно возникающих угроз", - отметил специалист по исследованиям IDC Карло Давила. По его словам, в гибридных подходах к обеспечению безопасности устройства дополняются средствами программного обеспечения, а также облачными решениями.

В регионе, охватывающем Европу, Ближний Восток и Африку, расходы на устройства в сфере безопасности в прошлом квартале выросли на 12,4%, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок просел на 4,4%.

Ведущими поставщиками технических средств по обеспечению безопасности являются Fortinet Inc. с долей рынка 19% и Palo Alto Networks (18,7%). Тройку замыкает Cisco Systems Inc. (11,4%).