Китай запустил перевозку в Европу через Казахстан в обход России

Казахстан и Китай запустили новый железнодорожный маршрут, который позволит доставлять грузы в Европу в обход России. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанских железных дорог.

Проект реализуют совместно с китайской China Railway Container Transport (CRCT). Контейнерные поезда из КНР будут следовать через территорию Туркменистана, Казахстана, Ирана и Турции, а оттуда – в европейские страны.

"Маршрут обеспечит бесперебойную доставку грузов и эффективную связь между странами. Ожидаемое время в пути составляет 40 дней", – сообщает казахстанская компания.

Первый поезд, загруженный телевизионными компонентами, по новому маршруту отправился из китайского Чэнду в польский город Лодзь.

Одновременно Китай развивает еще два железнодорожных проекта через центральноазиатские страны в обход России. Первый – Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) – был согласован летом 2023 года и пройдет через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.

Второй предполагает строительство железной дороги через Кыргызстан и Узбекистан – в Каспийское море, откуда грузы через Турцию будут доставляться в Евросоюз. Проект стоимостью $8 млрд, также планируемый соединить с железными дорогами стран Персидского залива, был утвержден в июне 2024 года, а его реализацией займется китайская China Railway International.