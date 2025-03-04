Мощность офшорных ветряков в мире в 2025 году вырастет более чем в 2 раза

Объем новых мощностей в сфере офшорной ветроэнегетики, введенных в эксплуатацию в мире, увеличится более чем в два раза в текущем году и составит 19 ГВт, а инвестиции в секторе достигнут $80 млрд. Такой прогноз дают аналитики Rystad Energy.

В 2024 году прирост мощностей новых ветряных электростанций составил 8 ГВт, снизившись на 2 ГВт по сравнению с предыдущим годом, причем на Китай пришлось 65% этого показателя.

Тем временем в минувшем году в мире (без учета Китая) было выставлено на лизинговые аукционы рекордные 55 ГВт мощностей офшорных ветряных электростанций. В 2025 году, как ожидается, этот показатель снизится до 30-40 ГВт.

"Глобальный сектор офшорной ветрогенерации готовится к отличному году, хотя некоторые сигналы могут негативно сказаться на перспективах роста. Федеральная политика в США влечет за собой значительные мировые последствия, что замедляет развитие офшорного ветрогенерирующего сектора", - сказала старший аналитик Rystad Energy Петра Мануэл.