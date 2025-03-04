Китай подал иск в ВТО из-за американских пошлин

Китай задействовал механизм урегулирования споров в рамках ВТО из-за американских пошлин. Президент США Дональд Трамп объявил, что со вторника пошлины на китайские товары будут увеличены еще на 10% и составят 20%.

В своем заявлении Министерство коммерции КНР пообещало ответные меры. Также оно сообщило о подаче иска в ВТО.

«Китай подал иск против США в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с последним повышением пошлин Соединенными Штатами. Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между КНР и США», - говорится в заявлении.

По информации СМИ, ответные меры, о которых может быть объявлено позднее, будут включать как ответные пошлины, так и ограничения на поставки.

Сегодня на сайте Министерства коммерции также опубликованы дополнительные меры в сфере экспортного контроля. Поставки товаров двойного назначения будут попадать под него в отношении 15 компаний. Еще 10 компаний признаны ненадежными организациями. Данный статус предполагает запрет на поставки товаров, а также запрет на инвестиции в КНР.